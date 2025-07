Maestro espanhol Jordi Mora vem ao Brasil para concerto aberto ao público

O maestro espanhol Jordi Mora regerá a Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM) em um concerto gratuito nesta sexta-feira (1), às 19h30min, no Auditório da Antonio Meneghetti Faculdade (Estr. Recanto Maestro, 338 - Restinga Sêca). A apresentação, que acontece na região central do Rio Grande do Sul, no município de Restinga Sêca, faz parte da residência artística conduzida pelo catalão, após um trabalho de imersão cultural realizado com o conjunto durante 20 dias.

O espetáculo contará com diferentes formações da OJRM, tendo o Grupo de Metais interpretando obra de Bruckner, a Orquestra de Cordas com a peça de Händel e o Grupo de Sopros e Percussão com a Marcha Fúnebre, de Mendelssohn. Ao final, a Orquestra Jovem volta com mais de 70 músicos de sua formação completa, para apresentar o repertório que inclui obras de Brahms, Meneghetti e Isaac. A entrada é franca.