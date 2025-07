Pedro Gonzaga lança livro de crônicas no Instituto Ling

O escritor, professor, músico e tradutor Pedro Gonzaga está em Porto Alegre para o lançamento de seu livro de crônicas Buenos Aires, Hora: Zero pela editora Casa de Astérion. O evento acontece no sábado (2), às 16h, no Instituo Ling (João Caetano, 440). A obra reúne os textos publicados ao longo de três anos na coluna de Gonzaga para o portal Sler, cujo título Bue­nos Aires, Hora: Zero tem inspiração num tango de Astor Piazzolla.

Além de sessão de autógrafos, o lançamento também contará com uma conversa do autor com o psicanalista e escritor Abrão Slavutzky, que assina a orelha do livro. As temáticas abordadas na obra perpassam as fronteiras entre literatura e ensaio. O volume tem a coordenação editorial de Rafael Bassi, Diego Zanella como editor-chefe e uma série de fotos da capital argentina por Tainá Henn. Durante o evento, cada exemplar será vendido por R$ 73,00.