Encouraçado Butikin promove vernissage com obras de Vitório Gheno

Na terça-feira (29), a partir das 18h30, o Encouraçado Butikin (Av. Independência, 936) retoma sua vocação artística com uma mostra especial dedicada ao legado do artista plástico e designer de interiores Vitório Gheno. O homenageado é um dos grandes nomes das artes visuais no Rio Grande do Sul, tendo marcado gerações com seu traço elegante e expressivo, que soube transitar com sensibilidade entre o clássico e o moderno.

A exposição reúne telas originais do artista, muitas das quais ilustraram ao longo dos anos as colunas do icônico colunista social Paulo Gasparotto, tanto na Zero Hora quanto no Correio do Povo, que será anfitrião do evento. A entrada é gratuita e haverá algumas peças de outros pintores e escultores que estarão disponíveis para venda.