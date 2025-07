Centro Cultural da Ufrgs recebe Pedro Heylmann em nova edição do Solo Piano

O Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) recebe pianista Pedro Heylmann, convidado da edição de julho do projeto de recitais Solo Piano. Heylmann é egresso da graduação em Música do Instituto de Artes (IA/Ufrgs) e nesta segunda-feira (28), às 12h30min, o pianista realiza um recital no Centro Cultural da Universidade.

Especialista e mestre em Piano pela Musikhochschule Münster, Pedro vive na Alemanha desde 2016. Atualmente é professor de piano e teoria musical na Escola de Música da Cidade de Iserlohn, além de atuar como camerista e solista. No recital do dia 28, o musicista interpreta Sonata nº2, de Alexander Scriabin (1872-1915), e Sonata nº 3, de Frederic Chopin (1810-1849). A apresentação acontece no Espaço Figueira do Centro Cultural e tem entrada franca.