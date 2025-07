Sala Redenção homenageia o cineasta Chris Marker

Entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, a Sala Redenção fará uma homenagem ao cineasta francês Chris Marker. A Ciné, ma verité – O Cinema de Chris Marker presta um tributo a um dos nomes mais influentes do cinema moderno. Com exibições diárias às 16h e às 19h, a programação reúne seis filmes do diretor.



Os títulos selecionados para a mostra contam com obras fundamentais do cineasta, como o clássico filme-carta Sem Sol (1982); Carta da Sibéria (1958); A sexta fase do Pentágono (1967); A plataforma (1962); e O Fundo do Ar é Vermelho (1998), longa-metragem que revisita os movimentos revolucionários dos anos 1960 e 1970 ao redor do mundo. A programação também inclui Nível Cinco (1996), que explora os efeitos da guerra no imaginário digital. As sessões têm entrada franca.



Programação:



Carta da Sibéria

(Dir. Chris Marker | França e União Soviética | 1958 | 67 min | Documentário | 12 anos)

Um viajante explora a vastidão e os vilarejos remotos da Sibéria, registrando suas observações sobre pessoas e lugares, vida selvagem e cultura. Ele faz uma análise crítica da urbanização, do desmatamento impiedoso e da extinção do mamute-lanoso.

28 de julho | segunda-feira | 16h

31 de julho | quinta-feira | 16h



Sem sol

(Dir. Chris Marker | França | 1983 | 100 min | Documentário, Drama | 18 anos)

Uma mulher lê as cartas e reflexões filosóficas de um viajante, com imagens filmadas em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Islândia, Paris, São Francisco e principalmente Tóquio: uma cidade cujos habitantes, ruas, shoppings e templos inspiram as observações do viajante.

28 de julho | segunda-feira | 19h

30 de julho | quarta-feira | 16h



O fundo do ar é vermelho

(Dir. Chris Marker | França | 1998 | 180 min | Documentário | 18 anos)

As esperanças e as decepções suscitadas pelos movimentos revolucionários de 1968 no mundo inteiro. Do regime chinês ao cubano, passando pela Primavera de Praga e pelos movimentos estudantis e operários franceses, Marker nos relembra constantemente que não se pode simplificar o que nada tem de simples: as manifestações populares, os movimentos da política, os rumos incertos da História e da sociedade.

29 de julho | terça-feira | 16h

01 de agosto | sexta-feira | 19h



A plataforma (La Jetée)

(Dir. Chris Marker | França | 1962 | 28 min | Ficção científica, Documentário | 12 anos)

Na hipotética Paris devastada pela Terceira Guerra Mundial, os poucos humanos sobreviventes pesquisam uma forma de viajar no tempo, para assim poderem mandar alguém para buscar comida, água e talvez uma solução para a terrível posição em que se encontram. Um homem é assombrado por uma vaga lembrança da infância que se provará desastrosa.

+

Filme surpresa de Terry Gilliam

29 de julho | terça-feira | 19h



Nível cinco

(Dir. Chris Marker | França | 1997 | 105 min | Drama | 12 anos)

Laura, viúva de um programador, tenta superar sua dor concluindo o último trabalho do falecido marido, uma reconstrução em videogame da Batalha de Okinawa. Com isso, ela espera simular um resultado alternativo para a tragédia histórica.

30 de julho | quarta-feira | 19h



A sexta fase do Pentágono

(Dir. Chris Marker e François Reichenbach | França | 1967 | 27 min | Documentário | 14 anos)

Documentário sobre a marcha pacífica no Pentágono, organizada em outubro de 1967 por jovens americanos em oposição à Guerra do Vietnã. Essa marcha pela paz, que reuniu cerca de 100 mil pessoas, foi a primeira ação direta que se seguiu aos protestos de estudantes americanos depois que recrutadores do exército visitaram seus campi.

+

1º de agosto | sexta-feira | 16h

+ conversa com a professora, pesquisadora e crítica de cinema Fatimarlei Lunardelli