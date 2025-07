Esteban Tavares celebra músicas de seu segundo disco solo em show no Opinião

Conhecido por sua trajetória na banda Fresno, onde foi baixista e compositor, Esteban Tavares traz sua carreira solo ao Opinião (José do Patrocínio, 834) neste domingo (27), às 20h30min, em turnê que comemora os 10 anos do álbum Saca La Muerte de Tu Vida. Ingressos (a partir de R$ 70,00) seguem à venda no Sympla. Desde que resolveu seguir sua própria trilha, Esteban tem explorado sonoridades que unem rock alternativo, indie e música latina. Nesta apresentação, que dá ênfase ao material de seu segundo álbum solo, Esteban vai revisitar composições que refletem as suas experiências pessoais, perdas e buscas, com influências da música gaúcha, argentina e uruguaia ao rock americano.