Gabriela Lery e Miri Brock lançam single em show no Teatro dos Vampiros

No domingo (27), às 19h, a cantora, compositora e instrumentista Gabriela Lery apresenta o show Faço Drama no Teatro dos Vampiros (Fernando Machado, 513, segundo andar do Café Mal Assombrado), em Porto Alegre. Acompanhada por Maria Benincá (piano), Gabriela traz ao palco faixas dos álbuns Coleção e Arquipélago e lança, junto de Miri Brock, o single inédito Como Eu Gosto, que chega às plataformas no dia 30 de julho. A canção, que mistura pop, rock alternativo e uma atmosfera romântica e sensual, tem arranjo de Gabriela em parceria com Jojo Inácio, guitarrista e produtor de nomes como Filipe Catto e Johnny Hooker. A faixa integra o álbum de estreia de Miri, previsto para outubro, e marca uma nova fase na carreira das artistas. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos via Sympla.