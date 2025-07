Rock gaúcho é tema de exposição fotográfica na Casa de Cultura

A partir desta quinta-feira (24), às 19h, o Palco Lory F., na Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736), recebe a exposição Retratos Sonoros – Rock Gaúcho, da fotógrafa Fernanda Chemale. Registrando a cena do rock no Rio Grande do Sul desde o final dos anos 1980, Fernanda apresenta um recorte de seu extenso acervo em três vertentes: Retratos Clássicos do Rock Gaúcho, imagens do livro Tempo de Rock e Luz e um olhar especial para Lory F., baixista e compositora homenageada, e que dá nome ao espaço.