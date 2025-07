Show celebra legado do Queen com E. Balbo e banda no Bourbon Country

Nesta quinta-feira (24), às 21h, o Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) será palco de uma homenagem à icônica banda britânica Queen. Reconhecido como um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury do mundo, E. Balbo se reúne à banda Queen Legend para conduzir o público pela discografia de um dos ícones do rock clássico, recriando toda a energia dos lendários shows do grupo.

Com direção geral de Eduardo Holmes, o espetáculo apresenta clássicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Somebody to Love, com destaque para Cauê Brisolla na guitarra, representando Brian May. A proposta é oferecer uma experiência autêntica, celebrando o legado do Queen e transportando o público para os anos dourados do rock.