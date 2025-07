Exposição celebra um século da arte de Angelo Guido no Estado

Até o dia 7 de agosto, a Casa da Memória Unimed Federação RS (Rua Santa Terezinha, 263) abriga uma exposição que celebra os 100 anos da vinda do artista italiano Angelo Guido ao Rio Grande do Sul. O evento faz parte dos festejos que marcam os 150 anos da imigração italiana no Estado.

Desde 1991 não havia uma montagem exclusiva com as obras do pintor. Assim, a proposta é fazer um apanhado da vida e da obra do italiano, reunindo 43 trabalhos do artista, que também foi professor e crítico de arte.

A exposição é gratuita e aberta ao público, as visitas acontecem de segundas a sextas-feiras, das 13h às 17h30min. No dia 26 de julho, às 10h, acontece o lançamento do catálogo da mostra, distribuído gratuitamente aos presentes, junto de uma conversa com os curadores da montagem, José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto.