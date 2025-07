Morre o vocalista Ozzy Osbourne, lenda com o Black Sabbath e sua carreira solo, aos 76 anos

Ozzy Osbourne, que atingiu a fama com o Black Sabbath e em carreira solo, e cuja imagem de "Príncipe das Trevas" o tornou um dos vocalistas de rock mais icônicos de todos os tempos, morreu aos 76 anos. A informação foi revelada por sua família.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", disse comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne. Ele deixa a esposa, a famosa e por vezes polêmica empresária musical Sharon Osbourne, e seis filhos - entre eles, os midiáticos Jack e Kelly, conhecidos no mundo após o sucesso do seriado The Osbournes.

A causa da morte não foi divulgada, embora Osbourne tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos. Ele havia anunciado em 2020 que sofria do Mal de Parkinson, e sofreu durante anos com as consequências de um acidente que causou lesões em sua coluna, agravados por uma queda doméstica de 2019. Após infecções e novos procedimentos para retirar pinos mal ajustados, Ozzy já não conseguia mais andar, e sua esposa Sharon descrevia a situação de saúde do marido como "um pesadelo".

Osbourne foi uma das figuras mais notórias do rock: um inovador cujo lamento assustador ajudou a inaugurar o heavy metal, um showman que certa vez arrancou a cabeça de um morcego no palco com uma mordida, um viciado cujo abuso de substâncias o levou a tentar assassinar sua esposa e, mais recentemente, uma estrela de reality show muito amada por sua perplexidade com a vida familiar em The Osbournes. Há cerca de duas semanas, mesmo debilitado, cantou nove músicas no show Back to the Beginning, na mesma cidade britânica de Birmingham que viu o Black Sabbath nascer, apresentação que marcou a despedida oficial de um músico que amou como poucos o palco e o calor do público.

John Michael Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948, em uma família de poucos recursos da periferia de Birmingham. Chegou a ficar preso durante cerca de dois meses na juventude, após roubar uma loja de roupas. A paixão pela música surgiu aos 14 anos, quando ouviu Beatles pela primeira vez; segundo ele, depois de ouvir os Fab Four, ficou claro que ou ele viveria da música, ou possivelmente se transformaria em um criminoso.

Para a sorte do rock, foi para a música que ele rumou. Entrou em sua primeira banda, Rare Breed, em 1967, convidado pelo baixista Geezer Butler. Quando o Rare Breed se desfez, em 1968, a dupla se uniu aos ex-Mythology Tony Iommi e Bill Ward para formar o Polka Tulk Blues Band, depois rebatizado como Earth. Ao lado de Butler, escreveram uma letra sobre um pesadelo que Geezer tivera na noite anterior, na qual viu uma figura silenciosa aos pés de sua cama - a música, chamada Black Sabbath, inspirou a mudança de nome e visual da banda, transformando-os em pioneiros do que depois seria chamado de heavy metal.

Em sua fase clássica, durante os anos 1970, o Black Sabbath lançou oito álbuns que, em conjunto, foram decisivos para delimitar as fronteiras sonoras do metal. Músicas como Paranoid, Iron Man, Children of the Grave, War Pigs e Sabbath Bloody Sabbath estão até hoje entre os temas definitivos do som pesado. Ozzy saiu do Sabbath em 1979, após idas e vindas e sendo considerado "pouco confiável" pelos outros integrantes devido ao consumo de drogas e álcool.

O vocalista achou que estava com a carreira musical encerrada, mas, muito pela insistência da então empresária (e mais tarde esposa) Sharon Arden, Ozzy Osbourne lançou uma explosiva carreira solo, ainda mais bem-sucedida comercialmente do que o Black Sabbath. Álbuns como Blizzard of Ozz (1980), Bark at the Moon (1983), No More Tears (1991) e Ozzmosis (1995) estão entre os mais vendidos da história do som pesado, acompanhados de longas turnês que consolidaram a imagem de 'Madman' (maluco, em inglês) que sempre cercou o músico. Entre as histórias que o cercam, está a de ter arrancado a cabeça de um morcego a dentadas, em cima do palco - segundo Ozzy, ele viu alguém da plateia jogar o animal no palco e o mordeu porque achou que era um brinquedo de borracha.

Ozzy Osbourne esteve quatro vezes em Porto Alegre - entre elas, uma apresentação com a formação clássica do Black Sabbath, em 2013 FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

Nos anos 1990, o festival itinerante Ozzfest tornou-se um enorme sucesso nos EUA, coordenado por Sharon Osbourne e sempre com Ozzy (por vezes, reunido aos velhos colegas de Black Sabbath) como uma das atrações principais. Na mesma época, o reality show televisivo The Osbournes tornou-se um sucesso mundial, alcançando números que nem a MTV, nem a própria família retratada imaginavam possíveis.

Ao todo, Ozzy Osbourne cantou quatro vezes em Porto Alegre. Veio com sua banda solo em 2011 e em 2015 (no Monsters of Rock, ao lado de Motörhead e Judas Priest), e também compareceu com o Black Sabbath em duas ocasiões, nos anos de 2013 e 2016.

Nos últimos anos, os problemas crescentes de saúde foram diminuindo o ritmo do músico - que, mesmo assim, sempre afirmou em entrevistas sentir-se grato por estar vivo, depois da quantidade de substâncias e do modo de vida pouco saudável que seguiu durante a maior parte da vida. Gravou um último álbum com o Black Sabbath (13, de 2013) e, já com sérias dificuldades de locomoção e sem poder fazer turnês, gravou dois discos solo, Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022).

Repetidas vezes nos últimos anos, Ozzy declarou que desejava morrer em cima do palco, cantando para os fãs uma última vez. De certo modo, foi exatamente o que fez em Back to the Beginning, que vai virar filme e deve chegar aos cinemas em 2026. Sentado em um trono, esperava-se que o "príncipe das trevas" cantasse quatro ou cinco músicas, no máximo: cantou nove, cinco de sua carreira solo e quatro com o Black Sabbath. Despediu-se da música e da vida quase ao mesmo tempo, tocando bem alto e colocando milhares de fãs para cantar, exatamente como queria. Ninguém poderá dizer de Ozzy Osbourne que não foi fiel a si mesmo e à sua disposição de ser um rock star, até o fim

(com informações de Folhapress)