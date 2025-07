Clara Pechansky, Marô Barbieri e Raul Ellwanger estão em bate-papo na Gravura

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) recebe a artista Clara Pechansky, a escritora Marô Barbieri e o músico Raul Ellwanger para uma Conversa na Galeria, nesta terça-feira (22), das 19h às 21h. Seguindo as comemorações dos seus 29 anos de história, o evento tem o intuito de proporcionar aos arquitetos e público em geral reflexões sobre processo criativo. A entrada é franca, mediante inscrição prévia pelo WhatsApp (51) 99718-9258.Clara Pechansky está expondo na Gravura a mostra Hino e abordará mais detidamente a criação de suas obras. Marô Barbieri, curadora da exposição e antiga patrona da Feira do Livro, e o músico Raul Ellwanger, que criou a música Pealo de Sangue, considerado um dos hinos informais do Rio Grande do Sul, irão falar sobre suas trajetórias e as conexões com o trabalho criativo de Pechansky.