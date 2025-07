Herta estreia com terapia coletiva no divã em Porto Alegre

Nesta quinta-feira, (24), às 20h, Porto alegre recebe o espetáculo Herta no Divã – Uma diva no divã, que promete divertir e emocionar o público no Centro de Eventos da Amrigs (Ipiranga, 5311). A montagem apresenta a famosa personagem Herta, uma senhora de origem alemã que, através do humor e do sotaque carregado, compartilha suas descobertas e confissões em uma sessão de terapia coletiva. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 60,00 e podem ser adquiridos na plataforma Blueticket. A classificação indicativa do espetáculo é de 14 anos.