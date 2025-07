Ocidente Acústico recebe Kumpinski e Anakas nesta quinta-feira

Conhecidos na cena underground da Capital, os artistas Alexandre Kumpinski e Anakas se unem no palco do Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) para mais uma edição do Ocidente Acústico. Kumpinski é conhecido pelas letras afiadas enquanto integrante da banda Apanhador Só, enquanto Anakas, cantora da cena independente de Porto Alegre, coleciona uma série de composições sensíveis e originais. A apresentação acontece na quinta-feira (24), às 21h, com ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla e no local.