De volta de Londres, artista gaúcho Lule lança álbum 'Ao Vivo no Espaço'

Depois de passar 11 anos no Reino Unido, o artista porto-alegrense Lule está lançando nesta terça-feira (22) o disco Ao Vivo no Espaço (Tal&Tal Records), gravado com a banda As Crianças Adultas. Contendo seis faixas, o disco tem influência de artistas como Arnaldo Baptista, Frank Zappa, The Mothers of Invention, The Flaming Lips e Brian Wilson, entre outros.