Academia do Oscar vai homenagear Walter Salles

Walter Salles será homenageado no Academy Museum Gala, evento organizado pela Academia do Oscar, no dia 18 de outubro deste ano. A festa celebra grandes nomes da indústria do cinema e arrecada fundos para o museu.Além do cineasta vencedor do prêmio por Ainda estou aqui, serão homenageados a atriz Penélope Cruz, o cantor Bruce Springsteen e o comediante Bowen Yang. "É uma honra homenagear esses contadores de histórias cuja influência comprovadamente ressoa no cinema e além", disse Amy Homma, diretora e presidente do Museu da Academia.O cineasta brasileiro receberá o Prêmio Luminary, que é concedido a um artista cujas contribuições expandiram as possibilidades criativas da produção cinematográfica.