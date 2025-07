Diego Estevam apresenta seu jazz contemporâneo com raízes periféricas no Instituto Ling

O guitarrista, compositor e arranjador Diego Estevam estará no Instituto Ling (João Caetano, 440) na próxima quinta-feira (24), às 20h, para apresentar o show Lúcido, baseado em seu álbum de estreia. A ideia é conduzir público por uma atmosfera instrumental contemporânea, marcada por texturas sofisticadas e referências ao urban jazz. Ingressos (R$ 60,00) no site e na recepção do centro cultural. No show, o músico traça um percurso autoral que parte de suas raízes no Jardim Zaira, bairro periférico de Mauá, no ABC Paulista, onde cresceu. Suas composições revelam uma guitarra em diálogo com o hip hop, o jazz e as paisagens sonoras das ruas, vielas e morros que moldaram sua vivência. A banda de apoio de Estevam é formada por músicos negros de destaque na cena instrumental: Atila Silva no trompete e flugelhorn, Wendell Lima nos teclados, Obi Orin no contrabaixo acústico e Wopper Black na bateria.