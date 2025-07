Morre Alan Bergman, que compôs para Barbra Streisand e Sinatra, aos 99

Alan Bergman, compositor americano que trabalhou com Barbra Streisand e Frank Sinatra, morreu nesta quinta-feira (17) em sua casa em Los Angeles, aos 99 anos. Com sua esposa Marilyn, que foi sua parceira artística por 60 anos, venceu o Oscar, Grammy e Emmy.

Juntos, escreveram mais de 300 canções e trabalharam com compositores de renome, como John Williams, Quincy Jones e James Newton Howard. Entre as suas músicas mais célebres estão "The Way We Were", "The Windmills of Your Mind" e "In The Heat of the Night".

Foram indicados ao Oscar 13 vezes -venceram em três ocasiões, por "The Windmills of Your Mind" (1968), com Michel Legrand, do longa "Thomas Crown: A Arte do Crime"; com a música de "Nosso Amor de Ontem" (1973); e pela trilha sonora de "Yentl" (1983), estrelado por Streisand e composta com Legrand.

Em 1983, tornaram-se os primeiros compositores a terem escrito três das cinco canções indicadas ao Oscar de melhor canção original: "How Do You Keep the Music Playing?", de "Amigos Muito Íntimos", "It Might Be You" com Dave Grusin, de "Tootsie", e "If We Were in Love", de "Uma Voz para Milhões", com John Williams.

O casal foi indicado a 11 Grammys, inclusive pelas músicas "The Way We Were" e "The Summer Knows", ambas interpretadas por Streisand, além de "Nice 'n Easy", com Frank Sinatra.

Também conquistaram quatro Emmys -pela trilha sonoras de "Queen of the Stardust Ballroom" (1975), para o especial "Ordinary Miracles" (1995) dedicado a Streisand, entre outros.

Cantores de renome como Ray Charles, Fred Astaire, Neil Diamond, além de Streisand, Sinatra e outros interpretaram as músicas do casal Bergman.

Marilyn, morta em 2022, foi a primeira mulher a presidir a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, um sindicato de direitos autorais musicais. Após sua morte, Alan continuou a trabalhar. No ano passado, ele colaborou com uma canção para o musical "Beverly Johnson: In Vogue".

Nascido em 1925 no Brooklyn, Bergman estudou na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e tornou-se mestre em música pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Conheceu Marilyn por meio do trabalho e casou-se com ela em 1958.

"Tínhamos uma paixão e uma alegria pela escrita. Amávamos escrever. Escrevemos todos os dias. Quando você ama o que faz, e faz isso com alguém que ama, isso ajuda em tudo", afirmou o artista sobre a parceria com sua esposa, em entrevista à Film Music Foundation.

Em 2007 lançou seu primeiro álbum como cantor, "Lyrically, Alan Bergman", com interpretações de suas próprias letras.

Bergman deixa sua filha, Julie, e uma neta. Uma comemoração planejada para seu aniversário de 100 anos, que ocorreria em 11 de setembro em Santa Mônica, será mantida para celebrar seu trabalho e vida.