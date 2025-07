Andrea Perrone ministra curso gratuito em empreendedorismo musical na Fundação Ecarta

Promovido pela Fundação Ecarta e ministrado pela violonista e produtora Andrea Perrone, O curso gratuito Negócio da Música: Empreendedorismo e Gerenciamento de Carreira oferece uma formação intensiva para quem atua no mercado musical. A atividade acontece na sede da Fundação (João Pessoa, 943) no dia 24 de julho, às 19h, e as inscrições seguem abertas pelo e-mail ecartamusical@gmail.com. A formação propõe um mergulho nas ferramentas práticas de gestão, planejamento e empreendedorismo voltadas a músicos e profissionais da área cultural. A programação inclui formalização jurídica do músico, áreas de atuação, gestão de carreira e estruturação de negócios musicais, material básico de trabalho, criação de EPK (Electronic Press Kit), registro de obras e fonogramas, produção e distribuição musical, marketing digital, produção de conteúdo e engajamento de público; booking e planejamento de turnês; participação em feiras e mercados de música n9o Brasil e no exterior.