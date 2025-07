Universos poéticos de Wislawa Szymborska e Cristina Peri Rossi são tema de curso no Instituto Ling

Duas grandes poetas contemporâneas serão estudadas em curso no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440): a polonesa Wislawa Szymborska, que recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1996, e a uruguaia Cristina Peri Rossi, vencedora do Prêmio Miguel de Cervantes em 2021. A atividade, ministrada pelo escritor e tradutor Pedro Gonzaga, é dividida em dois encontros, que acontecem nos dias 23 e 30 de julho, sempre nas quartas-feiras, das 19h às 21h.Durante as aulas no centro cultural, o público poderá compartilhar uma leitura detalhada dos poemas escritos por elas, contemplando os recursos de linguagem, as escolhas estéticas e as temáticas fundamentais das suas obras. As inscrições para o curso completo custam R$ 160,00 no valor inteiro e R$ 80,00 em meia-entrada. Também é possível fazer a matrícula para apenas uma das aulas, com valores de R$ 80,00 (inteiro) e R$ 40,00 (meia-entrada). Os ingressos estão à venda no site ou na recepção do centro cultural.