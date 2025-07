Elisa Terra apresenta show gratuito Etérea no Ecarta Musical

A artista Elisa Terra se apresenta no projeto Ecarta Musical no próximo sábado (19), às 18h, com entrada franca. Acompanhada do pianista Cauê Zinn e do flautista Eduardo Morlin, ela interpreta o show Etérea, com 10 canções próprias mesclando referências de tradições da música sulina e fronteiriça – como o candombe e a milonga – com a MPB contemporânea. O show acontece na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), e haverá transmissão ao vivo no canal do youtube da Fundação.

A cantora e compositora constrói uma relação íntima com as emoções através de canções que misturam humor, afeto, revolta, ternura e crítica social. Faz música com sonoridade clara e singular, formada a partir de linguagem melódica marcante, arranjos expressivos e harmonias modais.

Neste formato intimista os três músicos exploram as fronteiras do sensível em busca de uma interpretação das canções integrando poesia e performance na criação de um mesmo universo onírico.