Monólogo 'Travessia' transforma o enfrentamento de um câncer de mama em arte e reflexão

O Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 68) recebe, a partir deste sábado (19), a peça Travessia, com texto e atuação de Nora Prado e direção de Adriane Mottola. O espetáculo fica em cartaz sempre aos sábados, às 20h, e domingos, 18h, até 17 de agosto. Ingressos a R$ 60,00, com opções de meia-entrada, no Sympla ou na bilheteria do local.O texto do monólogo, concebido e escrito por Nora, fala da experiência de enfrentamento de um câncer de mama, entre os anos de 2009 e 2010. A encenação faz uso dessa situação limite para propor um mergulho sensível em temas como fragilidade, reinvenção e persistência. Em cena, lembranças e questionamentos ganham corpo, entre a dor e o riso, o cotidiano e o simbólico.