Fundo de Quintal traz o melhor do samba em show no Araújo Vianna

Uma das maiores referências do samba brasileiro, o grupo Fundo de Quintal estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (18), às 21h. Ingressos, com valores entre R$ 60,00 e R$ 340,00, seguem à venda na plataforma Sympla. Reconhecido por sua trajetória de mais de 45 anos e considerado um dos pilares do pagode, o Fundo de Quintal foi criado a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, na década de 1970. Desde então, tornou-se referência no gênero. A atual formação une Bira Presidente – um dos fundadores e mestre do pandeiro –, Sereno – cantor, compositor e inventor do tantã –, Ademir Batera, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí.