Documentário Cazuza, Boas Novas retrata período central na vida do artista

Documentário que retrata um dos períodos mais intensos, produtivos e simbólicos da trajetória de um ícone do rock brasileiro, Cazuza, Boas Novas chega aos cinemas neste final de semana. Dirigido por Roberto Moret e Nilo Romer, o longa se concentra entre os anos de 1987 e 1989, quando Cazuza produziu três álbuns, ganhou diversos prêmios e subiu no palco para mais de 40 apresentações do espetáculo O Tempo Não Para. Tudo isso enquanto lidava com o diagnóstico de AIDS e o agravamento contínuo de sua saúde.

O documentário conta com imagens exclusivas e depoimentos inéditos de figuras que conviveram com o grande compositor, como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Frejat, sua mãe Lucinha Araújo e o próprio diretor do longa, Nilo Romero, quem dirigiu o último show do cantor e de quem Cazuza foi amigo e parceiro de composições.