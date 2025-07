Comédia 'O Nome do Bebê' tem duas sessões neste final de semana no Salão de Atos da Pucrs

Discutindo temas como a dificuldade de escuta em nossas relações mais íntimas, a comédia O Nome do Bebê, de Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, terá duas sessões neste domingo (20) no Salão de Atos da Pucrs (Ipiranga, 6.681), às 16h e às 19h. Ainda há ingressos para a sessão das 16h, a partir de R$ 110,00 e com opções de meia-entrada, no site Disk Ingressos. Na peça, Vicente e sua esposa, que esperam seu primeiro filho, são convidados pela irmã dele e o seu cunhado para um jantar. Quando o pai de primeira viagem revela o nome de seu filho, conflitos são levantados, levando a revelações que mudarão as relações entre todos. A direção é de Elias Andreato e o texto foi traduzido por Clara Carvalho. O elenco traz Bianca Bin, Cesar Baccan, Eduardo Pelizzari, Lilian Regina e Marcelo Ullmann.