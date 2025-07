Orquestra de Câmara da Ulbra e Frank Solari interpretam Clássicos do Rock Internacional

No sábado (19), às 21h, a Orquestra da Ulbra realizará mais uma edição do espetáculo Clássicos do Rock Internacional, com a participação do guitarrista Frank Solari. Serão apresentadas 14 canções de bandas que marcaram gerações, como Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd, Radiohead, Black Sabbath, Rush, Aerosmith, Helloween e U2. O show acontece no Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5.311), e os ingressos (R$ 85,00 na modalidade solidário) estão à venda no Sympla. Ao lado da orquestra, estarão os cantores Pedro Verissimo e Clarisse Diefenthaler, além de Marquinhos Fê (bateria), Amauri Iablonowski (sax/flauta) e Marcelo Piraíno (clarinete/sax). O espetáculo ainda contará com a participação de um grupo vocal formado por Atos Flores (baixo), Beatriz Domingues (soprano), Débora Dreyer (contralto) e Irui Corrêa (tenor). Entre os destaques do programa estão as músicas Nothing Else Matters (Metallica), Another Brick in the Wall (Pink Floyd), With a Little Help from My Friends (Lennon/McCartney), Cryin’ (Aerosmith), Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath), Stairway to Heaven (Led Zeppelin), Smoke on the Water (Deep Purple). Os arranjos foram desenvolvidos pelos músicos Arthur Barbosa, Arthur de Faria, Daniel Wolff, Iuri Corrêa, Pedro Figueiredo e Rodrigo Bustamante.