Marina Sena traz músicas do novo álbum 'Coisas Naturais' em duas noites no Opinião

Uma das principais estrelas da música brasileira contemporânea, a cantora Marina Sena retorna a Porto Alegre nesta sexta-feira (18) e sábado (19), promovendo seu novo álbum Coisas Naturais. Os shows acontecem no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 23h. Restam poucos ingressos à venda, somente para a apresentação de sexta-feira, na plataforma Sympla.



Com 5 milhões de ouvintes no Spotify e acumulando mais de 320 milhões de views no Youtube, Marina conquistou um lugar de destaque no concorrido cenário pop nacional. Além de singles do novo trabalho, como Numa Ilha, canções como Por Supuesto, Me Toca, Dano Sarrada e Tudo pra Amar Você também fazem parte do setlist, em uma apresentação marcada pela sensualidade e pelo visual exuberante.