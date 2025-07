Gramado anuncia os homenageados desta edição e revela a série que será lançada no festival

O Festival de Cinema de Gramado anunciou na noite de terça, durante evento oficial no Rio de Janeiro, três homenageados de sua 53ª edição, que será realizada de 13 a 23 de agosto na Serra Gaúcha, com abertura oficial no dia 15. Além disso, a atriz Marcélia Cartaxo, a produtora Mariza Leão e o ator Rodrigo Santoro receberão, respectivamente, os troféus Oscarito, Eduardo Abelin e Kikito de Cristal. Os curadores Caio Blat e Marcos Santuario, e a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, também revelaram a série brasileira que será lançada durante o evento: Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minêm.



Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente terá seu primeiro episódio exibido no Palácio dos Festivais na noite de sábado, 16 de agosto. A série de cinco episódios retrata um período de tensão no Brasil, a epidemia da AIDS durante a década de 1980. Baseada em fatos reais, a história acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento, inicia uma operação arriscada de trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo frente à crise.



As homenagens terão início na sexta-feira, 15, na noite de abertura do festival, com o Kikito de Cristal, que será concedido a Rodrigo Santoro, que em agosto completa 50 anos. Logo após a entrega da homenagem, será exibidio o longa O Último Azul, de Gabriel Mascaro. O longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida.



Uma das maiores produtoras de cinema do país, Mariza Leão será homenageada com o Troféu Eduardo Abelin na segunda-feira, 18. O prêmio leva o nome de um dos pioneiros do cinema gaúcho e já foi entregue para nomes como Carlos Reichenbach, Caca Diegues e Arnaldo Jabor. Na terça-feira, 19, a atriz Marcélia Cartaxo receberá o Troféu Oscarito, pelos seus mais de 40 anos de destaque no cinema brasileiro. A artista paraibana ficou conhecida pela interpretação de Macabéa em A Hora da Estrela (1985), baseado no livro homônimo de Clarice Lispector, papel que rendeu a ela o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim de 1986.