Ospa terá fim de semana dedicado à música clássica francesa e contemporânea

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, realiza na sexta-feira (18), às 20h, o concerto Noites Francesas, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). A apresentação será conduzida pela regente grega Zoe Zeniodi e contará com solos da soprano Lina Mendes, em um repertório que celebra a música francesa do século XIX, com nomes como Augusta Holmès, Louise Farrenc e Hector Berlioz. A atração faz parte de programação que celebra os 80 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre.Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores entre R$10,00 e 50,00. O concerto será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Ospa. Além da apresentação, o público poderá acompanhar a palestra gratuita Notas de Concerto, com o clarinetista da Ospa Diego Grendene, às 19h, na Sala de Recitais. Já no sábado (19), a Sala de Recitais será palco da Série Música de Câmara, com dois grupos compostos por músicos da Ospa e convidados, às 17h, com entrada gratuita. Na ocasião, o Duo Schincke Rovesse Convida Eduardo Knob e o Tuuba Brasil visitarão um repertório dedicado a compositores brasileiros contemporâneos.