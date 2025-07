Fundação Ecarta recebe exposições de três artistas que investigam o corpo

A Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) inaugura nesta quinta-feira (17) duas exposições que tomam o corpo como território poético e sensível. A programação inclui conversa com artistas e curadora às 17h e abertura oficial às 19h, com entrada gratuita.



Na Galeria Ecarta, o programa Artista + Artista recebe A Condição do Corpo, de Ernani Chaves e Sandra Kravetz, com trabalhos que atravessam temas como fragilidade, vazio e memória, transitando entre técnicas tradicionais e a abstração. A curadoria é de Gabriela Motta. Por sua vez, o Projeto Potência, dedicado a jovens artistas, abriga as pinturas de grande formato de Tiago Josefiaki, que performam a desintegração da forma humana. Em Fantasmagorias da carne: corpos em crise, as telas operam como campos de tensão entre figuração e colapso, num embate entre matéria e contorno.



Por fim, na sala Artista Professor/Professor Artista, segue em cartaz a mostra de feltragem de Patrícia Langlois, com quadros que ilustram o livro Sobe ou Desce? As obras combinam delicadeza visual e potência narrativa, convidando o público a mergulhar na imaginação infantil.



As mostras permanecem abertas à visitação até 17 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 18h.