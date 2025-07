Banda de rock alternativo A Virgo lança novo álbum com show no Espaço 512

A banda A Virgo promove o lançamento de seu novo álbum Dois Verões ou a Viagem de Sífero, que ocorre nesta quinta-feira (17), às 21h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512). A apresentação, com entrada franca, terá participações especiais do rapper zilladxg e do time de sopros da banda Toró, que também fará a abertura da noite.O título do álbum faz referência a dois momentos vividos pela banda durante um fim de semana no litoral gaúcho, um dia chuvoso e outro ensolarado, e ao mito de Sísifo, reinterpretado a partir de uma brincadeira entre os integrantes como “Sífero”, figura que simboliza o esforço contínuo de quem insiste em criar. A sonoridade do segundo álbum da banda de Novo Hamburgo transita entre rock alternativo, lo-fi, neo psicodelia contemporânea e referências à música brasileira.