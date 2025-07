Centro Cultural 25 de Julho sedia lançamento de livro e exposição sobre povos de língua alemã

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre encerra as comemorações em alusão ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul sediando duas atividades especiais nesta sexta-feira, dia 18 de julho. Às 19h, será aberta para visitação a exposição didática itinerante Jornada para o Brasil: História das migrações de povos de língua alemã. Fruto da pesquisa do Prof. Dr. Martin Norberto Dreher, a mostra apresenta a trajetória dos migrantes falantes do alemão no Brasil, assim como suas contribuições e tradições com 30 banners, divididos em quatro módulos: uma introdução geral ao tema; o processo de emigração da Alemanha; as migrações para o Brasil; e a presença de falantes do idioma alemão no Brasil.

Em seguida, haverá o lançamento do livro Esperança e Saudade: História das mulheres imigrantes de língua alemã no Brasil. Bilíngue e inédita, a publicação lança um olhar sensível e profundo sobre o papel e as contribuições das mulheres de língua alemã no Brasil, explorando seus legados culturais, sociais e históricos.

As atividades são realizadas em parceria com o Instituto Martius Staden, instituição sem fins lucrativos que visa preservar as relações culturais entre o Brasil e a Alemanha. A ocasião contará com a participação virtual da historiadora Daniela Rothfuss, coordenadora cultural da instituição, além de falas de Dreher; da professora Rosane Neumann, que assina um dos textos do livro; e também de de Erny Mügge, da Editora Oikos, responsável pela publicação de diversas obras sobre o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil.

O ingresso para o evento é a doação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho na entrada do centro cultural. A mostra ficará em cartaz com entrada franca até o dia 8 de agosto, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h30 às 14h30.

A realização do evento conta com o apoio do Consulado Geral da Alemanha para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e da FECCAB/Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil.