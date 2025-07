Dúnia Elias Quarteto é a atração desta semana no projeto Mistura Fina

O projeto Mistura Fina – Música para Fugir do Trânsito recebe nesta quinta-feira (17), às 19h, a apresentação do Dúnia Elias Quarteto. Reconhecida como uma das mais originais artistas do cenário instrumental do Sul do Brasil, a pianista Dúnia apresenta no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel – Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089) seu trabalho autoral, marcado pela aproximação entre a música da região do pampa e as linguagens jazzísticas. A entrada é franca. O Mistura Fina é uma iniciativa que valoriza a produção musical gaúcha, promovendo encontros entre artistas consagrados e novos talentos em apresentações intimistas e gratuitas no coração da Capital. A curadoria é de Arthur de Faria, com direção geral de Letícia Vieira e produção de Nina Picoli.