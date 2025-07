Camila Lemos e Paola Kirst encerram temporada de shows do A Voz e a Vez Delas

O terceiro e último show do projeto A Voz e a Vez Delas reunirá as artistas Camila Lemos e Paola Kirst em uma apresentação nesta quarta-feira (16), às 19h, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A abertura da noite será feita pela multiartista independente THS Drop, que vem se destacando no Hip Hop com batalhas de rima. A entrada é gratuita, e o espetáculo contará com intérprete de Libras.



No palco, Camila Lemos irá interpretar canções de grandes divas negras do pop afro-americano, do blues, R&B e soul — como Whitney Houston, Etta James e Beyoncé —, reverenciando ícones da representatividade e do empoderamento feminino que influenciam sua trajetória artística.



Paola Kirst cantará algumas de suas canções autorais presentes em Redoma, seu mais recente álbum lançado. Além disso, irá referenciar multiartistas de sua geração como Thays Prado e Gabi Lamas, reforçando a importância da cena autoral gaúcha.



Acompanhadas da pianista Aline Araújo, juntas cantarão a obra da instrumentista, cantora e compositora gaúcha ainda pouco reconhecida Ana Mazzotti, importante nome que teve uma breve trajetória, mas possui grande relevância na música brasileira. Também irão reverenciar a cantora e compositora Marietti Fialho, uma das maiores vozes negras do Estado do Rio Grande do Sul.