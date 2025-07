Exposição Huachu, de Guto Oliveira, chega ao Rancho Tabacaray retratando as transformações do Pampa

O Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770) recebe a exposição Huachu, do fotógrafo documental Guto Oliveira. A mostra propõe um mergulho sensível e crítico ao Pampa, bioma singular do sul do Brasil que, apesar de sua rica biodiversidade e relevância ecológica, segue entre os mais ameaçados e negligenciados do País. A visitação é gratuita, conforme programação da casa, e a mostra fica no local até 30 de setembro.Resultado de três anos de imersão e pesquisa fotográfica, a exposição revela paisagens campestres de rara beleza e valor ambiental, mas que se veem em ritmo acelerado de degradação pelo avanço da agricultura extensiva, da silvicultura, das pastagens exóticas e da mineração. Além do alerta ambiental, Huachu lança luz sobre as mudanças culturais que acompanham essa transformação, já que o gaúcho, figura moldada pela lida na campanha e herdeiro de tradições indígenas e ibéricas, vê sua cultura ancestral e seu modo de vida igualmente ameaçados pelas mudanças.