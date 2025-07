Orquestra Theatro São Pedro recebe Olinda Allessandrini em concerto que vai de Mozart a Chiquinha Gonzaga

No ano em que celebra quatro décadas de atividades ininterruptas, a Orquestra Theatro São Pedro realiza mais um concerto comemorativo, desta vez recebendo a pianista Olinda Allessandrini no espetáculo inédito Contrapontos Musicais. O concerto, com regência e direção artística do maestro Evandro Matté, contará com um programa marcado por contrastes, combinando obras que vão do repertório clássico de Mozart a peças contemporâneas da música popular brasileira assinadas por Chiquinha Gonzaga.

A apresentação é nesta quinta-feira (17), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). Ingressos entre R$ 10,00 e R$ 50,00, no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco, no dia da apresentação.

O recital marca o reencontro de Allessandrini com a Orquestra, depois de um hiato de oito anos. Na ocasião, ela fará a interpretação do Concerto para Piano nº 12 em Lá maior, K. 414, de Mozart, partindo depois para a sequência Sempre Chiquinha, com uma série de composições da brasileira, pontuando diferentes combinações rítmicas, como maxixe, tango brasileiro, valsa e choro.