Demétrio Xavier volta ao programa Cantos do Sul da Terra na FM Cultura

apresentador Demétrio Xavier que comanda o programa o Cantos do Sul da Terra exibido na TVE RS e na FM Cultura, está de volta. Neste domingo, 13 de julho de 2025, a reestreia de Xavier na televisão contou com a presença de Lúcio Yanel. A atração foi exibida às 7h da manhã e terá reapresentação às 23h deste domingo.

Nesta segunda-feira, 14 de julho, Xavier volta com o programa de mesmo nome na rádio na FM Cultura - 107.7, a partir das 13h. A atração terá duração de uma hora. "Esses programas são muito importantes porque os faço desde 2011. Foi minha criação. Porém, tem a questão coletiva de como se deve encarar a cultura e a soberania do público", destaca.

Segundo Xavier, um termo de cooperação entre o Poder Judiciário, onde ele trabalha há 32 anos, e a Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, possibilitou o retorno dos programa a FM Cultura 107.7 e a TVE RS. "O mais importante é a retomada dos programa e todo mundo está celebrando com toda a justiça", acrescenta.

Conforme o apresentador, a cedência de servidor exige renovação anual e a Secretaria de Comunicação do Estado teria que pedir a renovação para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) conceda e isso não havia sido feito. "Fiquei seis meses afastado do programa", conta.

Além de apresentar o Cantos do Sul da Terra na TVE e na FM Cultura, Demétrio Xavier também fará a apresentação de um programa pelo Tribunal de Justiça na rádio Themis e no Youtube chamado "Comarca Sul" que terá periodicidade quinzenal.

Em janeiro deste ano, foi realizado ato-show no Bar Ocidente, que teve como objetivo realizar um manifesto pela volta do programa Cantos do Sul da Terra, à TVE e à rádio FM Cultura. A iniciativa foi promovida pelo Movimento em Defesa da TVE e FM Cultura. O programa, agora, volta ao ar.