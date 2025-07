Curso no Instituto Ling analisa contos infantis sob a ótica da psicanálise e da filosofia

O Instituto Ling (João Caetano 440) recebe durante o mês de julho o curso Era uma vez: contos infantis sob a ótica da psicanálise e da filosofia. Serão três encontros ministrados pela psicóloga Keylla Jung e o psicanalista Rafael Werner para discutir os conflitos da existência humana a partir de histórias que ultrapassam gerações. As aulas acontecem nos dias 10, 17 e 24, sempre nas quintas-feiras, às 19h.Serão três contos infantis abordados. A primeira aula será sobre As Aventuras de Pinóquio, publicado por Carlo Collodi, em 1883. Depois, serão abordados dois títulos assinados por Charles Perrault: Barbazul, de 1697, e A Gata Borralheira, de 1697. As inscrições saem por R$ 342,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural. Professores da rede pública de ensino podem solicitar bolsas de estudos com 80% de desconto, escrevendo para instituto.ling@institutoling.org.br.