Nova série documental investiga história de bandas de rock gaúchas do final do século XX

A nova série Rock do K7, que explora a trajetória de dez bandas que marcaram a história do Rio Grande do Sul, concluiu sua primeira etapa de produção neste mês de junho. A produção mistura documentário e ficção para contar a história dos grupos que repercutiram entre o fim dos anos 1970 e a metade dos 1990, procurando trazer reconhecimento para essas figuras que marcaram a música de gerações no Estado.



Em primeiro momento, foram realizadas entrevistas com músicos da região de Santa Maria, onde havia uma cena representativa no final do século passado. Os bate-papos e cenas de cobertura registrados até agora tiveram como protagonistas integrantes das bandas A Bruxa, Doce Veneno, Fuga, Nocet e Serpent Rise.



As próximas filmagens, realizadas mês de julho, deverão contemplar a Serra gaúcha e a parte Sul do Estado, com as bandas Bandida, de Caxias do Sul, e Procurado Vulgo, de Pelotas. Em agosto, a produção finalmente chega à capital gaúcha, com os grupos DeFalla, Os Replicantes e Taranatiriça.