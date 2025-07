Galeria Gravura organiza oficinas artísticas para crianças nas férias de inverno

A Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promove a primeira edição das Férias Criativas, oficina que visa estimular o exercício da imaginação e de atividades artísticas ao longo dos dias 21, 22, 24 e 25 de julho, sempre das 14h às 16h. Ocupando o período tradicional das férias escolares, a programação é destinada ao público infantil, pensada especialmente para crianças entre 6 e 12 anos. Preço de R$ 150,00 por aula, no telefone (51) 99718-9258.A proposta da oficina é proporcionar experiências criativas e sensoriais por meio do uso de diferentes materiais e técnicas. Cada dia terá uma atividade diferente: pintura de Bobbie Goods com aquarela na segunda-feira (21 de julho), modelagem em cerâmica fria na terça (22), pintura com tinta acrílica em tela na quinta (24) e customização de ecobag na sexta (25).