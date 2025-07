Palestra no Centro 25 de Julho explora as relações entre Brasil e Alemanha

O Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) promove uma programação especial em comemoração do Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. O encontro tem início com um evento nesta segunda-feira (7), às 19h, com uma palestra ministrada por Marc Bogdahn, Cônsul-Geral da Alemanha para o RS e SC, que deverá falar sobre a relação atual entre o país europeu e o sul do Brasil. Ingressos mediante doação de um quilo de alimento não perecível ou de um agasalho.

Ainda em julho, no dia 18, haverá outras duas atividades: a abertura da exposição Jornada para o Brasil: História das migrações de povos de língua alemã e o lançamento do livro Esperança e Saudade: História das mulheres imigrantes de língua alemã no Brasil. O evento conjunto de estreia inicia às 19h, aberto também por meio de ingresso solidário.