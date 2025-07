Alunos da Ufrgs lançam nova edição da Revista Sextante nesta terça-feira (8)

A Sextante, tradicional revista produzida pelos alunos de jornalismo da Ufrgs, promove o lançamento de sua 65ª edição em um encontro especial nesta terça-feira (8), na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (rua Ramiro Barcelos, 2.777). O evento gratuito, que tem início às 18h30min, contará com uma série de atividades relacionadas à temática Raízes, conceito-guia das produções do semestre, como apresentações musicais, debates com convidados e mostras de plantas de diferentes espécies.Nesta edição, integram a mesa de debate o professor Bruno Kaingang e a rapper Negra Jaque, convidados selecionados pela relação de suas trajetórias profissionais com o universo temático. Além disso, serão responsáveis pela atração musical do evento o Narrador Kanhanga e o rapper Gui Arte Rima, dois nomes de destaque na cena do hip-hop porto-alegrense. Também estará presente no evento o Museu das Raízes, uma exposição com objetos que representam simbolicamente as raízes pessoais dos alunos participantes da edição e das professoras-editoras da revista.