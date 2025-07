Jota.pê leva sua música popular brasileira contemporânea no Opinião neste sábado

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) será palco para um show especial do cantor Jota.pê neste sábado (5), às 21h. No espetáculo, o artista pretende apresentar canções da turnê Se meu peito fosse o mundo, álbum que recebeu destaque entre as produções de música popular brasileira lançadas ao longo de 2024. Ingressos a partir de R$ 70,00 no Sympla. Mesclando referências que vão da MPB ao manguebeat, o novo registro foi impulsionado por dois hits, Ouro Marrom e Feito a Maré, que conta com a participação do Gilsons. Além da performance integral do disco, o repertório também deve incluir outros sucessos da carreira do cantor.Maior ganhador brasileiro do Grammy Latino do ano passado, Jota.pê se consolidou como um nome expressivo na cena contemporânea da MPB. Um dos mais elogiados participantes do The Voice Brasil, o cantor já realizou três turnês ao longo do Brasil.