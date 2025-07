Orquestra Jovem Recanto Maestro reúne 70 alunos em show gratuito

A Orquestra Jovem Recanto Maestro vai fazer um espetáculo com entrada franca neste sábado (5), às 19h30min, para marcar o encerramento do primeiro semestre do ano. A apresentação, que ocorre no Recanto Maestro (Estrada Recanto Maestro, 338 - São João do Polêsine, RS), terá regência de Arianna Gutierrez e Cézar Guerra, que atuam como professores do projeto de ensino musical, acompanhados do maestro venezuelano Julian Ramos.Dividido em cinco momentos, o concerto contará com diferentes organizações da equipe, composta por 70 alunos: o Grupo de Metais, o Quinteto de Madeiras, a Orquestra de Sopros, a de Sopros e Percussão e, no fim, a formação completa da orquestra. O repertório, por sua vez, também é muito variado. As músicas vão do clássico ao contemporâneo, incluindo peças como Divertimento, de Haydn, o Concerto em Ré Maior para Violino, de Vivaldi, Dança Húngara nº 5, de Brahms e Ulivi di Lizori, de Vagner Cunha.