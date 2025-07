'Rainbow Run' celebra o orgulho LGBTQIA+ em evento que une arte, esporte e diversidade

A Rainbow Run + Festival do Orgulho, projeto criado para celebrar o esporte, a cultura e a diversidade, realiza sua primeira edição neste sábado (5). Além de marcar o mês do Orgulho LGBTQIA+, a ocasião também representa o lançamento da Parada de Luta Poa. A largada da corrida acontece na Orla do Guaíba às 8h30min, com trajetos de 3, 5 e 10 km. Também serão realizadas provas especiais de 330 metros para o público kids e pets a partir das 11h30min , na Praça do Aeromóvel, em frente à Usina do Gasômetro. O Festival do Orgulho ainda propõe uma programação cultural, com DJs e shows ao vivo, que serão divulgados em breve pela curadoria do festival. Além disso, também ocorre a Rota da Diversidade, formada por bares e restaurantes apoiadores da corrida.