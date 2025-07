Vinte painéis de mobgrafia ocupam a Galeria Escadaria com nova exposição ao ar livre

A exposição Mob BR, um dos maiores projetos de mobgrafia ao ar livre do país, inaugura sua quarta edição neste sábado (5), na Galeria Escadaria (Escadaria Verão - Viaduto Otávio Rocha). Com curadoria e coordenação do produtor cultural Marcos Monteiro, a nova mostra coletiva presta uma homenagem a Luiz Carlos Felizardo, grande representante da fotografia gaúcha que faleceu no último dia 11 de junho. A abertura ocorre às 15h e a visitação permanece aberta até o dia 31 de agosto.Reunindo trabalhos de cem brasileiros, entre gaúchos, paulistas, pernambucanos, baianos, cariocas e catarinenses, a exposição configura um mosaico em larga escala da diversidade da prática da fotografia com celular. As imagens serão distribuídas entre 20 grandes painéis a céu aberto, evidenciando a pluralidade dos processos criativos que envolvem essa linguagem.