Quinteto Urucum faz apresentação gratuita na Cinemateca Capitóilio

O Quinteto Urucum será a próxima atração da série Concertos Capitólio, projeto realizado na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), às 11h deste sábado (5). O evento gratuito vai contar com a presença de todo o grupo de cordas, formado pelo violeiro João Perius, a violoncelista Penélope Teixeira, o contrabaixista Lucas Rocha e os violinistas Matheus Coelho e Cibele Bartz.



No repertório, podem ser conferidas peças de três grandes compositores da música instrumental, como Florence Prince, Carlos Gomes e Antonín Dvoák. A abertura do concerto será feita pelo jovem violoncelista Cleber Silva.



Com curadoria da Casa da Música Poa, o projeto Concertos Capitólio celebra seu aniversário de dez anos em 2025. Integrando nomes conhecidos do cenário gaúcho, brasileiro e até mesmo internacional, a série mensal de concertos busca a inclusão e formação de novos públicos por meio de apresentações musicais com entrada franca.