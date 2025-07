Morre Michael Madsen, ator de 'Cães de Aluguel' e 'Kill Bill', aos 67 anos

Michael Madsen, ator reconhecido por seus papéis em filmes do diretor Quentin Tarantino como "Kill Bill Vol. 2" e "Cães de Aluguel", morreu nesta quinta-feira (3) aos 67 anos. O ator sofreu uma parada cardíaca e foi encontrado em sua casa nesta manhã, de acordo com o seu agente.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha realizando um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida. Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems', que está atualmente em fase de edição", afirmaram em nota os empresários de Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e a assessora de imprensa Liz Rodriguez.

"Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, que fará muita falta a muitos."