Rosana Marques e Alexandre Alles prestam tributo a Elis Regina na Casa Vasco

Com o intuito de homenagear uma das maiores figuras da MPB de todos os tempos, os músicos Rosana Marques e Alexandre Alles apresentam seu consagrado espetáculo Simplesmente Elis na Casa Vasco (rua Vasco da Gama, 207), às 17h deste domingo (6). A promessa é de um show marcado pelo sentimento, a paixão e a entrega, à altura do icônico legado de Elis Regina. Ingressos antecipados por R$ 20,00, no telefone (51) 99611-4147.O show faz parte do projeto Memória Elis Regina, idealizado pelo grupo Rosana Marques e Banda em 2008, e também marca o aniversário de 80 anos da cantora, que seria comemorado em março deste ano.