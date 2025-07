Cartola e Lupicínio Rodrigues são tema do Ecarta Musical deste sábado

Neste sábado (5), às 18h, a Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) promove mais uma edição do Ecarta Musical, projeto que visa promover apresentações gratuitas de música regional independente. Desta vez com a temática Entre Lupis e Cartolas, os músicos Paulinho Parada e Luiz Machado sobem ao palco com um repertório em homenagem ao carioca Cartola e ao porto-alegrense Lupicínio Rodrigues.

Variando entre choros, sambas e serestas, a apresentação promete recuperar a poética da música brasileira, demonstrando diferenças e semelhanças entre o repertório de duas vozes que marcaram gerações. No encontro, Parada cantará os temas de ambos os compositores, convidando Seu Machado para acompanhá-lo no violão.



Doutor em música pela Ufrgs o vocalista pesquisa as canções dos músicos Lupicínio Rodrigues e Plauto Cruz. Em 2020, já com mestrado em música e doutorando, retomou seus estudos com Luiz Machado, desta vez ao violão sete cordas para honrar a memória de seu falecido avô Dinarte, amante da sonoridade do instrumento.